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2 часа назад

Роналду высказался о будущем в «Манчестер Юнайтед»

Lenta.ruиещё 4

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду допустил уход из клуба. Его слова приводит Sky Sports.

Роналду высказался о будущем в «Манчестер Юнайтед»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не говорю, что мне нужен новый вызов. Я сосредоточен на чемпионате мира. Возможно, для меня и МЮ было бы хорошо начать новую главу», — высказался о будущем нападающий.

Он выразил надежду на то, что болельщики будут на его стороне вне зависимости от того, вернется ли он в команду после чемпионата мира.

17 ноября бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл назвал опасным сохранение португальца в клубе.

«Они знают, что должны расторгнуть контракт с Криштиану, иначе они создадут прецедент, после которого любой игрок сможет критиковать их в будущем», — заявил Нэвилл.

14 ноября Роналду обвинил английскую команду в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. После этого в клубе задумались о разрыве контракта с игроком.

Роналду в нынешнем сезоне провел 16 матчей в составе МЮ во всех турнирах. На его счету три забитых мяча и две результативные передачи.

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