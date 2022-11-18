Роналду высказался о будущем в «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду допустил уход из клуба. Его слова приводит Sky Sports.

«Я не говорю, что мне нужен новый вызов. Я сосредоточен на чемпионате мира. Возможно, для меня и МЮ было бы хорошо начать новую главу», — высказался о будущем нападающий.

Он выразил надежду на то, что болельщики будут на его стороне вне зависимости от того, вернется ли он в команду после чемпионата мира.

17 ноября бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл назвал опасным сохранение португальца в клубе.

«Они знают, что должны расторгнуть контракт с Криштиану, иначе они создадут прецедент, после которого любой игрок сможет критиковать их в будущем», — заявил Нэвилл.

14 ноября Роналду обвинил английскую команду в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. После этого в клубе задумались о разрыве контракта с игроком.