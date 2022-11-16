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1 час назад

Левандовски дисквалифицирован на 3 игры за удаление в матче с «Осасуной», завершивший карьеру Пике – на 4

Sports.ruиещё 2

Польский нападающий получил две желтые карточки к 30-й минуте игры и был удален с поля. Уходя в подтрибунное помещение, он жестикулировал в адрес судьи.

Завершившего карьеру Пике дисквалифицировали на 4 матча, Левандовски - на три
Фото: Sports.ruSports.ru

Сегодня Комитет по проведению соревнований вынес наказание форварду. Из-за этого удаления Левандовски пропустит 3 ближайших матча «Барселоны» в Ла Лиге – против «Эспаньола», «Атлетико» и «Бетиса». На один матч форварда дисквалифицировали за удаление, а еще на два – за неуважение к судье.

Кроме того, дисквалификацию получил и защитник «Барселоны» Жерар Пике, который был удален в перерыве того матча за ругань в адрес арбитра. В тот момент испанец находился в запасе «Барсы».

Футболист, несколько дней назад объявивший о завершении карьеры, дисквалифицирован на 4 игры. Его наказали за оскорбления в адрес арбитра.

На игре между «Барселоной» и «Осасуной» работал судья Хесус Хиль Мансано.

Футбол,Хесус Хиль,Жерар Пике,
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