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52 минуты назад

«Челси» продолжает переговоры по Захаряну. Он получит армянский паспорт – это упростит получение разрешения на работу

Sports.ru

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб ведет переговоры и с 19-летним полузащитником, и с московским клубом. В данный момент «Челси» – фаворит в борьбе за хавбека.

«Челси» продолжает переговоры по Захаряну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В будущем «Челси» хочет строить команду вокруг молодых талантов. Захарян вписывается в эту стратегию. «Челси» хочет подписать россиянина в ближайшем будущем.

Автор Sports.ru Кирилл Бельский, ссылаясь на источник, близкий к Захаряну, пишет, что в декабре Арсен полетит в Ереван, чтобы оформить паспорт гражданина Армении. Это упростит получение разрешения на работу в Великобритании. Отмечается, что речи о смене спортивного гражданства нет. Захарян останется игроком сборной России.

В «Челси» ожидают, что Россия еще несколько лет не будет выступать на международных турнирах, и считают эту ситуацию плюсом для клуба, так как хавбек будет оставаться в расположении команды на время пауз на матчи сборных.

Вопрос с переводом денег со стороны «Челси» тоже решен – это сделают через армянский банк.

Футбол,Фабрицио Романо,СБОРНАЯ РОССИИ,
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