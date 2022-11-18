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52 минуты назад

Агент Дивеева: ведем переговоры по продлению контракта с ЦСКА

Rusfootballиещё 6

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о переговорах с клубом по продлению контракта футболиста.

Агент Дивеева рассказал о продлении контракта с ЦСКА
Фото: RusfootballRusfootball

"Я, футболист и клуб находимся в стадии переговоров по продлению контракта. На какой срок хотим продлить соглашение? Пока я сказать не могу, потому что срок контракта является результатом переговоров, а пока они только ведутся", — передает слова агента Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство ЦСКА начало процесс переговоров с Дивеевым по подписанию нового контракта. Действующее соглашение 23-летнего центрального защитника с "армейцами" истекает после окончания сезона 2023/2024.

Дивеев вышел на поле в 10-ти матчах действующего розыгрыша Российской Премьер-лиги, отметился голом и результативной передачей.

Футбол,Игорь Дивеев,Олег Еремин,
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