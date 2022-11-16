Слуцкого дисквалифицировали за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал на три игры бывшего главного тренера казанского клуба «Рубин» Леонида Слуцкого. Об этом сообщает Sport24.
Это произошло после того, как в матче против «Енисея» (0:0) в 18-м туре Первой лиги Слуцкий разразился нецензурной речью в адрес судьи. Это произошло незадолго до финального свистка, но Случай всё равно был удален с поля.
Ранее Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» по собственному желанию.
Он поблагодарил игроков, болельщиков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие. «Футбольный клуб "Рубин", в свою очередь, выражает огромную признательность Леониду Викторовичу и благодарит за неоценимый вклад в развитие клуба», – сообщила пресс-служба организации.