Назван кандидат на пост наставника "Рубина"

Нынешний главный тренер московского "Локомотива" Андрей Федоров рассматривается в качестве кандидата на должность нового рулевого "Рубина". Об этом сообщает издание СЭ.В бытность игроком Федоров отыграл восемь лет в форме "Рубина". Он выступал за казанцев с 2000 по 2008 год. В последний год карьеры игрока становился чемпионом России в составе "Рубина".