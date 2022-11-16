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28 минут назад

"Рубин" может возглавить его бывший игрок Андрей Федоров

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Нынешний главный тренер московского "Локомотива" Андрей Федоров рассматривается в качестве кандидата на должность нового рулевого "Рубина". Об этом сообщает издание СЭ.В бытность игроком Федоров отыграл восемь лет в форме "Рубина". Он выступал за казанцев с 2000 по 2008 год. В последний год карьеры игрока становился чемпионом России в составе "Рубина".

Назван кандидат на пост наставника "Рубина"
Фото: ФК "Рубин"ФК "Рубин"

Завершив карьеру в 2008 году Федоров в 2012—2013 был назначен главным тренером дубля ФК "Рубин".

Напомним, накануне Леонид Слуцкий объявил об уходе из казанского клуба по собственному желанию. О том, почему приглашение специалиста было ошибкой с самого начала наше издание подготовило большой текст.

Футбол,Андрей Федоров,
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