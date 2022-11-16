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1 час назад

Мяч Марадоны продали на аукционе за 2,3 миллиона евро

Елена Прошина

Мяч, которым аргентинский футболист Диего Марадона забил гол рукой в 1/4 финала Чемпионата мира в 1986 году, продали на аукционе за 2,3 миллиона евро. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мяч Марадоны продали на аукционе за 2,3 миллиона евро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В агентстве напомнили, что позже гол Марадоны стали называть «рукой бога». Стартовая цена мяча составляла 570 тысяч евро. В общем лот оценивали в 2,8-3,4 миллиона евро.

В мае 2022 года на аукционе также продали футболку Марадоны с того же матча. Лот выставил экс-полузащитник Стив Ходж, который 36 лет назад обменялся майками с аргентинцем. Футболку продали за 9,3 миллиона долларов, что стало самой высокой ценой, которую когда-либо платили за данную деталь одежды футболистов.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Свой знаменитый гол рукой он сделал в матче против сборной Англии.

Футбол,Диего Марадона,
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