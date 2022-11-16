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39 минут назад

Игроки "МЮ" выступили за уход Роналду из клуба

Елена Прошина

Игроки Manchester United выступили за уход нападающего Криштиану Роналду из клуба после выхода его скандального интервью. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Игроки "МЮ" выступили за уход Роналду из клуба
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Большинство игроков Manchester United считают, что Роналду никогда больше не должен играть за клуб. Его интервью Пирсу Моргану на ТВ, в котором он сказал, что "не уважает" менеджера Эрика тен Хага, вынудило клуб рассмотреть вопрос о расторжении его контракта», — говорится в тексте.

Большинство игроков считают, что Роналду должен покинуть Manchester United в зимнее трансферное окно. А до тех пор многие из футболистов клуба «предпочитают играть» без него. При этом, по данным Manchester Evening News, особенно сильно осложнились после интервью отношения Роналду с соотечественником Бруну Фернандешем. Им обоим предстоит выступить на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Португалии.

Ранее Роналду в интервью Моргану заявил, что «некоторые фигуры» в ФК не хотят видеть его в клубе и поэтому сделали «козлом отпущения за провальную кампанию» команды в сезоне 2021/2022. Другие игроки Manchester United узнали о заявлениях нападающего лишь во время перелета из Лондона в Манчестер после игры в первом.

Футбол,Пирс Морган,Криштиану Роналду,
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