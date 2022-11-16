Игроки "МЮ" выступили за уход Роналду из клуба

Игроки Manchester United выступили за уход нападающего Криштиану Роналду из клуба после выхода его скандального интервью. Об этом сообщает Manchester Evening News.

«Большинство игроков Manchester United считают, что Роналду никогда больше не должен играть за клуб. Его интервью Пирсу Моргану на ТВ, в котором он сказал, что "не уважает" менеджера Эрика тен Хага, вынудило клуб рассмотреть вопрос о расторжении его контракта», — говорится в тексте.

Большинство игроков считают, что Роналду должен покинуть Manchester United в зимнее трансферное окно. А до тех пор многие из футболистов клуба «предпочитают играть» без него. При этом, по данным Manchester Evening News, особенно сильно осложнились после интервью отношения Роналду с соотечественником Бруну Фернандешем. Им обоим предстоит выступить на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Португалии.