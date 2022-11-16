Петржела: Чехия ни за какие деньги не согласится играть с Россией

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном товарищеском матче сборных России и Чехии, заявив, что это невозможно.

Фото: соцсети соцсети

«К моему большому сожалению, сейчас товарищеский матч между Чехией и Россией невозможен.

Слишком большое политическое давление, сборная Чехии не согласится ни за какие деньги. Даже если РФС предложит 1 млн евро», — передает слова Петржелы Sport24.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.