Роналду раскритиковал молодое поколение футболистов

— Сегодняшние молодые игроки не такие, как мое поколение. Но мы не можем винить их. Новые технологии отвлекают их на другое, поэтому… Но они не такие, они слушают, но в одно ухо залетает, а в другое вылетает. Но мне немного не понимаю их. Потому что, если у них перед глазами лучшие примеры, и если они хотя бы не копируют то, что ты сделал, для меня это немного странно. Я помню, когда мне было 18-20, то всегда хотел смотреть за лучшими игроками, как Ван Нистелрой, Фердинанд, Рой Кин и Гиггз, — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану для TalkTV.