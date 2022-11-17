ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
24 минуты назад

Роналду раскритиковал молодое поколение футболистов

Матч ТВ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что молодые игроки не очень хотят прислушиваться к советам более опытных футболистов.

Роналду раскритиковал молодое поколение футболистов
Фото: ТАССТАСС

— Сегодняшние молодые игроки не такие, как мое поколение. Но мы не можем винить их. Новые технологии отвлекают их на другое, поэтому… Но они не такие, они слушают, но в одно ухо залетает, а в другое вылетает. Но мне немного не понимаю их. Потому что, если у них перед глазами лучшие примеры, и если они хотя бы не копируют то, что ты сделал, для меня это немного странно. Я помню, когда мне было 18-20, то всегда хотел смотреть за лучшими игроками, как Ван Нистелрой, Фердинанд, Рой Кин и Гиггз, — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану для TalkTV.

Роналду в текущем сезоне провел в АПЛ десять матчей, в которых забил один мяч.

Футбол,Пирс Морган,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители