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1 час назад

Сборная Аргентины вплотную приблизилась к мировому рекорду

Евро-футбол.Ру

Сборная Аргентины продлила беспроигрышную серию до 36 поединков.

Сборная Аргентины вплотную приблизилась к мировому рекорду
Фото: ТАССТАСС

Коллектив Лионеля Сколони разгромил сборную ОАЭ в товарищеском поединке (5:0) благодаря голам Хулиана Альвареса, Лионеля Месси и Хоакина Корреа, а также дублю Анхеля ди Марии. Как отмечает AS, аргентинцы продлили свою беспроигрышную серию до 36 матчей (25 побед и 11 ничьих) – для повторения мирового рекорда сборных осталось не проиграть всего один раз. Действующие рекордсмены – итальянцы – не знали поражений на протяжении 37 встреч кряду в период с 2018 по 2021 год.

22 ноября сборная Аргентины сыграет против Саудовской Аравии в рамках группового этапа чемпионата мира.

Футбол,Хоакин Корреа,Лионель Месси,
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