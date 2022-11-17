Сборная Аргентины вплотную приблизилась к мировому рекорду

Коллектив Лионеля Сколони разгромил сборную ОАЭ в товарищеском поединке (5:0) благодаря голам Хулиана Альвареса, Лионеля Месси и Хоакина Корреа, а также дублю Анхеля ди Марии. Как отмечает AS, аргентинцы продлили свою беспроигрышную серию до 36 матчей (25 побед и 11 ничьих) – для повторения мирового рекорда сборных осталось не проиграть всего один раз. Действующие рекордсмены – итальянцы – не знали поражений на протяжении 37 встреч кряду в период с 2018 по 2021 год.