Забитый «рукой бога» мяч Марадоны продали за 2,3 млн евро

Мяч, которым аргентинский футболист Диего Марадона забил гол рукой в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года против сборной Англии, продали на аукционе за 2,3 млн евро, сообщает РИА «Новости» .

Напомним, в мае на аукционе Sotheby's с молотка ушла футболка Марадоны с того же футбольного матча. Она принесла $9,3 миллиона бывшему полузащитнику английской команды Стиву Ходжу, который 36 лет назад обменялся футболками с аргентинцем. Марадона умер 25 ноября 2020 году, ему было 60 лет.