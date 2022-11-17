Забитый «рукой бога» мяч Марадоны продали за 2,3 млн евро

Мяч, которым аргентинский футболист Диего Марадона забил гол рукой в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года против сборной Англии, продали на аукционе за 2,3 млн евро, сообщает РИА «Новости».
Этот гол впоследствии получил название «рука бога». Стартовая цена мяча составляла 570 тысяч евро, предварительно он оценивался в 2,8-3,4 млн евро.
Напомним, в мае на аукционе Sotheby's с молотка ушла футболка Марадоны с того же футбольного матча. Она принесла $9,3 миллиона бывшему полузащитнику английской команды Стиву Ходжу, который 36 лет назад обменялся футболками с аргентинцем. Марадона умер 25 ноября 2020 году, ему было 60 лет.