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34 минуты назад

Забитый «рукой бога» мяч Марадоны продали за 2,3 млн евро

Мир24иещё 1

Мяч, которым аргентинский футболист Диего Марадона забил гол рукой в четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года против сборной Англии, продали на аукционе за 2,3 млн евро, сообщает РИА «Новости».

Забитый «рукой бога» мяч Марадоны продали за 2,3 млн евро
Фото: ТАССТАСС

Этот гол впоследствии получил название «рука бога». Стартовая цена мяча составляла 570 тысяч евро, предварительно он оценивался в 2,8-3,4 млн евро.

Напомним, в мае на аукционе Sotheby's с молотка ушла футболка Марадоны с того же футбольного матча. Она принесла $9,3 миллиона бывшему полузащитнику английской команды Стиву Ходжу, который 36 лет назад обменялся футболками с аргентинцем. Марадона умер 25 ноября 2020 году, ему было 60 лет.

Футбол,Диего Марадона,
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