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1 час назад

«Зенит» забил 400-й гол под руководством Семака

Евро-футбол.Руиещё 2

Питерский «Зенит» одолел в матче Фонбет Кубка России воронежский «Факел», забив тому два безответных мяча на выезде. Первый из них стал 400-м для команды с момента, когда нынешний наставник клуба Сергей Семак принял команду.

«Зенит» забил 400-й гол под руководством Семака
Фото: ТАССТАСС

Это второй результат в истории клуба, впереди лишь Юрий Морозов, но, скорее всего, Семак превзойдет его результат в 420 голов еще в нынешнем сезоне. Третье место занимает Павел Садырин, который провел у руля клуба 262 матча, в течении которых были забиты 378 голов.

Лучано Спаллетти с 325-ю голами занимает четвертое место, а Властимил Петржела с 245-ю - пятое место.

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