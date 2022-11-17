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1 час назад

Выбравший сборную Грузии Сазонов признался, что ни разу не общался с Карпиным

Газета.Ru

Защитник московского "Динамо" Саба Сазонов поделился эмоциями от вызова в основную сборную Грузии, а также признался, что никогда не общался с главным тренером команды России Валерием Карпиным.

Выбравший сборную Грузии Сазонов признался, что ни разу не общался с Карпиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Естественно, в 20 лет получить приглашение от основной сборной – это большой стимул, чтобы продолжать расти и прогрессировать. Я очень счастлив и буду оправдывать доверие. Поздравлял ли Карпин? Ни разу не общались", - цитирует Сазонова Metaratings.ru.

О решении футболиста отказаться от варианта со сборной России, но при этом продолжить выступления за "Динамо", стало известно 19 сентября. Сазонов не явился в расположение молодежной сборной России, хотя обсуждал с тренерским штабом свой приезд. Вместо этого он отправился в грузинскую молодежку, а теперь получил приглашение в основную сборную страны. 20-летний игрок имеет грузинские корни по материнской линии и обладает гражданством Грузии.

Ранее нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар назвал пять команд, которые способны сыграть с бразильцами в финале чемпионата мира в Катаре. Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Турнир будет проводиться на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

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