«Фламенго» согласовал условия контракта с Айртоном

Руководство «Фламенго» согласовало условия личного контракта с защитником «Спартака» Айртоном, выступающим за команду на правах аренды, сообщает журналист Хулио Мигел Нету.

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По его информации, команда работает над выкупом контракта футболиста у москвичей.

Айртон перешел во «Фламенго» в конце марта на правах аренды до 31 декабря с обязательством выкупа при наступлении предусмотренных соглашением условий.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист намерен продолжить карьеру в бразильском клубе. Сообщалось, что сумма отступных составляет 9 миллионов евро, однако «Фламенго» намерен снизить ее в ходе переговоров.