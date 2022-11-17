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1 час назад

«Фламенго» согласовал условия контракта с Айртоном — СМИ

Матч ТВ

Руководство «Фламенго» согласовало условия личного контракта с защитником «Спартака» Айртоном, выступающим за команду на правах аренды, сообщает журналист Хулио Мигел Нету.

«Фламенго» согласовал условия контракта с Айртоном
Фото: ТАССТАСС

По его информации, команда работает над выкупом контракта футболиста у москвичей.

Айртон перешел во «Фламенго» в конце марта на правах аренды до 31 декабря с обязательством выкупа при наступлении предусмотренных соглашением условий.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист намерен продолжить карьеру в бразильском клубе. Сообщалось, что сумма отступных составляет 9 миллионов евро, однако «Фламенго» намерен снизить ее в ходе переговоров.

25 летний Айртон в текущем сезоне принял участие в 31 матче в чемпионате Бразилии, забил два мяча и сделал шесть результативных передач. Вместе с «Фламенго» он выиграл Кубок Либертадорес.

Футбол,Спартак,
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