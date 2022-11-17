Уткин: за «Манчестер Юнайтед» Роналду больше не сыграет

«Акционер «МЮ» Джоэл Глейзер собирается объявить о своём решении после консультации с юристами, потому что Роналду там наговорил на 40 бочек арестантов и, может быть, всё это может привести к расторжению контракта или серьёзному штрафу», — заявил Уткин в видео на своём YouTube-канале.