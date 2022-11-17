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1 час назад

Аршавин — о Таджикистане: что делать, если у сборной России есть только такие соперники

Чемпионат.com

Бывший нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Таджикистана.

Аршавин назвал фаворита матча Таджикистан-Россия
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Россия в матче с Таджикистаном — однозначный фаворит. Но я от этого матча ничего не жду. Буду ли я смотреть? Как пойдёт. Если сборная организовывает такие встречи, значит, нам нужны матчи. А что ещё делать, если у России пока есть только такие соперники», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Встреча национальных команд России и Таджикистана пройдёт сегодня, 17 ноября. Стартовый свисток арбитра встречи прозвучит в 18:00 мск. Это будет первая игра ноябрьского сбора нашей команды. Вторая, со сборной Узбекистана, пройдёт 20 ноября.

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