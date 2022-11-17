Аршавин назвал фаворита матча Таджикистан-Россия

«Россия в матче с Таджикистаном — однозначный фаворит. Но я от этого матча ничего не жду. Буду ли я смотреть? Как пойдёт. Если сборная организовывает такие встречи, значит, нам нужны матчи. А что ещё делать, если у России пока есть только такие соперники», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.