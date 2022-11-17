Слуцкому предлагали возглавить сборную Армении

У бывшего главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого было предложение из сборной Армении. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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Отмечается, что в сборной Армении активно ищут главного тренера и рассматривали вариант с приглашением Слуцкого. Однако российский специалист отклонил предложение.

В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Слуцкого занял 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступал в сезоне 2002.

После 18 туров клуб из столицы Татарстана набрал 31 очко и занимает пятое место в Первой лиге. Отставание от лидирующей владикавказской «Алании» составляет четыре балла.

Ранее главный тренер «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не принял предложение о работе в сборной Армении.