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33 минуты назад

Источник: Слуцкому предлагали возглавить сборную Армении

Газета.Ruиещё 2

У бывшего главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого было предложение из сборной Армении. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Слуцкому предлагали возглавить сборную Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в сборной Армении активно ищут главного тренера и рассматривали вариант с приглашением Слуцкого. Однако российский специалист отклонил предложение.

В прошлом сезоне «Рубин» под руководством Слуцкого занял 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ) и напрямую вылетел в Футбольную национальную лигу (ныне Первая лига), в которой последний раз выступал в сезоне 2002.

После 18 туров клуб из столицы Татарстана набрал 31 очко и занимает пятое место в Первой лиге. Отставание от лидирующей владикавказской «Алании» составляет четыре балла.

Ранее главный тренер «Ростова» и национальной сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не принял предложение о работе в сборной Армении.

Специалист в беседе со «Спорт-Экспрессом» подтвердил, что представители Федерации футбола Армении связывались с ним насчет сотрудничества.

Футбол,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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