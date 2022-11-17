Баринов: «Карпин никогда бы не бросил сборную в такой ситуации»

Валерий Карпин в очередной раз показал, кто он есть на самом деле, когда принял решение остаться во главе сборной России, считает игрок национальной команды Дмитрий Баринов.
Сборная России в четверг проведет товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. «Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире. Ранее Карпин и весь штаб национальной команды продлил контракт до августа 2024 года.
— После прошлого сбора ты сказал: «Карпин точно продлит контракт». У тебя был инсайд?
— Ну, а куда он от нас денется? — сказал Баринов «Матч ТВ».
— Он подтвердил, что был звонок из Армении.
— Ну да, у сборной Армении нет никаких санкций, она играет в международных турнирах. Но Карпин остался с нами, не бросил нас. У меня не было какой то информации или инсайда, я просто был уверен в нем. Мне кажется, с его стороны было бы некрасиво во всей этой ситуации сказать: «Спасибо, парни, но я перехожу». Лично я бы такого не понял. И он так и не сделал, еще раз показав всем, кто он есть на самом деле.