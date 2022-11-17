Баринов: «Карпин никогда бы не бросил сборную в такой ситуации»

— Ну да, у сборной Армении нет никаких санкций, она играет в международных турнирах. Но Карпин остался с нами, не бросил нас. У меня не было какой то информации или инсайда, я просто был уверен в нем. Мне кажется, с его стороны было бы некрасиво во всей этой ситуации сказать: «Спасибо, парни, но я перехожу». Лично я бы такого не понял. И он так и не сделал, еще раз показав всем, кто он есть на самом деле.