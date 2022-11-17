Роналду попросил товарища по команде забрать кроссовки из "МЮ"

Роналду расстроило решение Эрика тен Хага отстранить его от тренировок.

Фото: Sports.ru Sports.ru

ESPN сообщает, что Роналду извинился перед игроками «МЮ» за свое поведение в матче с «Тоттенхэмом», но был сбит с толку решением Эрика тен Хага выпустить его на замену в конце игры, при том, что ранее тренер говорил, что не выпустил форварда с «Сити» из уважения к его карьере.

Также нападающего расстроило решение главного тренера запретить ему тренироваться с командой и заходить в раздевалку.

Ему даже пришлось обращаться к одному из молодых игроков команды с просьбой забрать его кроссовки.