В "Манчестер Сити" удивились откровениям Роналду о трансфере

Стали известны подробности сорвавшегося трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

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В недавнем интервью форвард «Манчестер Юнайтед» заявил, что был близок к переходу в эту команду, но после разговора с Алексом Фергюсоном сделал выбор в пользу «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, в «Сити» удивились, узнав об этих словах португальца, поскольку решение об отказе от трансфера принял именно клуб.