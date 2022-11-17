ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
44 минуты назад

От трансфера Роналду в «Сити» отказался клуб, а не игрок. «Горожане» не хотели, чтобы в раздевалке был отвлекающий фактор

Sports.ru

Стали известны подробности сорвавшегося трансфера Криштиану Роналду в «Манчестер Сити».

В "Манчестер Сити" удивились откровениям Роналду о трансфере
Фото: Sports.ruSports.ru

В недавнем интервью форвард «Манчестер Юнайтед» заявил, что был близок к переходу в эту команду, но после разговора с Алексом Фергюсоном сделал выбор в пользу «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, в «Сити» удивились, узнав об этих словах португальца, поскольку решение об отказе от трансфера принял именно клуб.

Позиция «горожан» была схожа с мнением бывшего главного тренера «Челси» Томаса Тухеля – они не хотели, чтобы в раздевалке появился отвлекающий фактор в лице Роналду.

Футбол,Томас Тухель,Криштиану Роналду,Алекс Фергюсон,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители