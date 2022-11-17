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46 минут назад

Бывший футболист сборной Австрии Родакс погиб под колесами поезда

Матч ТВ

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Австрии по футболу Герхард Родакс погиб в возрасте 57 лет, сообщает пресс служба Австрийского футбольного союза (OFB).

Легенда австрийского футбола погиб под колесами поезда
Фото: Личный архив Герхарда Родакса Личный архив Герхарда Родакса

— Семья OFB оплакивает кончину экс форвард национальной команды Родакса, — говорится в сообщении.

По информации СМИ, Родакс погиб около Трайскирхена, попав под колеса поезда. Утверждается, что бывший футболист был серьезно болен.

Родакс выступал за национальную команду с 1985 по 1991 год, забил три мяча в 20 матчах. В составе «Атлетико» выиграл Кубок Испании в 1991 году.

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