Легенда австрийского футбола погиб под колесами поезда

Бывший нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Австрии по футболу Герхард Родакс погиб в возрасте 57 лет, сообщает пресс служба Австрийского футбольного союза (OFB).

Фото: Личный архив Герхарда Родакса Личный архив Герхарда Родакса

— Семья OFB оплакивает кончину экс форвард национальной команды Родакса, — говорится в сообщении.

По информации СМИ, Родакс погиб около Трайскирхена, попав под колеса поезда. Утверждается, что бывший футболист был серьезно болен.