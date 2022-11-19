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50 минут назад

"ПСЖ" не отказался от мысли заполучить Роналду зимой

Газета.Ruиещё 4

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" по-прежнему заинтересован в нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который может пополнить состав столичной команды уже во время зимнего трансферного окна, сообщает в социальной сети журналист Флориан Плеттенберг.

"ПСЖ" не отказался от мысли заполучить Роналду зимой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом советник "ПСЖ" Луиш Кампуш сомневается в целесообразности трансфера португальца, так как намерен сократить состав команды и омолодить его.

По сообщениям СМИ, Роналду не останется в "Манчестер Юнайтед" после скандального интервью, в котором он откровенно рассказал о своем отношении к ситуации в клубе и тренеру Эрику тен Хагу, игрокам "МЮ" и других клубов, а также о своей личной жизни. Позднее стало известно, что юристы футболиста работают над расторжением контракта с "красными дьяволами", который действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии десять матчей, отметившись одним забитым мячом. В ближайшие дни Роналду будет принимать участие в чемпионате мира в Катаре, который станет для него уже пятым мировым первенством в карьере.

Ранее российский боец смешанного стиля Вадим Немков прокомментировал свой успех в титульном поединке в полутяжелом весе против американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288. Вадим заявил, что главным его козырем стала скорость.

Немков победил Андерсона единогласным решением судей, счет записок — 48:47, 49:46, 49:46 в пользу российского бойца. Он также получил чек на $1 млн.

Футбол,Кори Андерсон,Вадим Немков,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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