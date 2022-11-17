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13 минут назад

Свет отключился на стадионе перед матчем Таджикистан - Россия

Илья Родин

В Душанбе на Центральном республиканском стадионе пропал свет. Электричество отключилось за 1,5 часа до начала товарищеского матча сборных России и Таджикистана. Об этом пишет «Матч ТВ».

Отмечается, что свет пропадал только на стадионе. В других района города отключения не наблюдались.

По данным издания, матч начнется в 18:00 по московскому времени. На игре планируют присутствовать 600 болельщиков из России.

На первый в истории матч команд России и Таджикистана главный тренер сборной РФ Валерий Карпин решил выпустить резервный состав.

В 16:31 мск свет на стадионе снова появился. Таджикистанские футболисты вышли опробовать газон домашнего стадиона.

Футбол,Видео,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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