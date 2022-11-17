Песьяков отыграл всего шесть минут в матче с Таджикистаном

Голкипер сборной России Сергей Песьяков не смог продолжить матч против Таджикистана. Это была его дебютная игра в составе национальной команды.

Фото: Песьяков Песьяков

Вратарь пытался сыграть на опережение и подвернул голеностоп. Он смог покинуть поле только с помощью представителей медицинской службы. Стоит отметить, что Песьяков появился только во втором тайме. Ему удалось провести на поле всего несколько минут. На 54-й минуте появился в воротах Антон Шунин. Первый тайм отыграл Александр Селихов.

Матч между сборными Таджикистана и России начался в 18.00 по московскому времени. Счет пока не открыт.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят чемпионат мира в Катаре.

Весной россияне должны были сыграть с Польшей стыковой матч, но не смогли этого сделать из-за отстранения.