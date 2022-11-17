Стал известен результат матча Россия - Таджикистан

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче со счётом 0:0. Встреча состоялась в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе».

Отметим, что этот матч стал первым для главных национальных команд в истории. В следующей встрече подопечные Валерия Карпина сыграют в Ташкенте со сборной Узбекистана. Матч состоится в воскресенье, 20 ноября, стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени.