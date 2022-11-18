Вратарь сборной России прокомментировал полученную травму

Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал «Матч ТВ» о травме, полученной во время товарищеского матча против национальной команды Таджикистана.
Встреча прошла в четверг в Душанбе и завершилась со счетом 0:0. Песьяков появился на поле в перерыве, однако был заменен на Антона Шунина из за травмы на 53 й минуте.
— По ноге новостей нет, МРТ еще не делали, — сказал Песьяков «Матч ТВ».
Как ранее стало известно «Матч ТВ», у Песьякова подозрение на повреждение связок голеностопа. Ожидается, что окончательный диагноз вратаря будет известен в пятницу.
В воскресенье, 20 ноября, команда Валерия Карпина встретится со сборной Узбекистана. Матч пройдет в Ташкенте. Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ», начало игры в 15:00 по московскому времени.