Вратарь сборной Таджикистана попросился играть в РПЛ

«Поиграть в РПЛ? Конечно. Я родился в России. Кстати, я мог перейти в «Ростов» в конце 2019 года, меня звал Кафанов, хотели посмотреть на меня, но я сломал палец. Мне хочется поиграть в России, готов выступать даже за «Торпедо», которое сейчас идет на последнем месте. Я готов», — передает слова Ятимова «Рейтинг букмекеров».