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1 час назад

Голкипер сборной Таджикистана Ятимов попросился играть в РПЛ

Газета.Ruиещё 4

Вратарь сборной Таджикистана и «Истиклола» Рустам Ятимов после товарищеского матча с Россией выразил готовность выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Вратарь сборной Таджикистана попросился играть в РПЛ
Фото: газета.ругазета.ру

«Поиграть в РПЛ? Конечно. Я родился в России. Кстати, я мог перейти в «Ростов» в конце 2019 года, меня звал Кафанов, хотели посмотреть на меня, но я сломал палец. Мне хочется поиграть в России, готов выступать даже за «Торпедо», которое сейчас идет на последнем месте. Я готов», — передает слова Ятимова «Рейтинг букмекеров».

Ятимов родился в Нижнем Новгороде и с 2016 года числился в местной команде, но так ни одного матча не провел за нее. С 2018 года он играет за «Истиклол» (Душанбе).

В 2019 году голкипер дебютировал за сборную Таджикистана.

Вчера сборная России сыграла вничью с Таджикистаном (0:0). Валерий Карпин использовал все замены, и в составе национальной команды дебютировали сразу семь новичков. Это голкиперы Александр Селихов и Сергей Песьяков, а также полевые игроки Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев и Владимир Сычевой.

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