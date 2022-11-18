Жена Карпина призналась, что ей стыдно за российских болельщиков

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, в своих социальных сетях высказалась в адрес болельщиков национальной команды после товарищеской игры с Таджикистаном.
«Прочитала комментарии про вчерашнюю игру. Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно) не потому, что поливают наших ребят, к этому у меня уже иммунитет.
Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Хотя бы за это можно придержать? Спорт — это и про уважение соперника», — написала Карпина.
Вчера сборная России сыграла вничью с Таджикистаном (0:0). Валерий Карпин использовал все замены, и в составе национальной команды дебютировали сразу семь новичков. Это голкиперы Александр Селихов и Сергей Песьяков, а также полевые игроки Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев и Владимир Сычевой.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.