Роналду выразил сожаление по поводу своего поведения

«Скажем так: я жалею об этом, но в то же время я чувствовал, что тренер спровоцировал меня. Для меня неприемлемо, что меня выпускают на поле на три минуты. Извините, но я не такой игрок. И я знаю, что могу дать команде», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.