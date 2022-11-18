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1 час назад

Роналду выразил сожаление по поводу своего поведения перед отстранением из основного состава "МЮ"

Газета.Ruиещё 2

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался, что сожалеет о своем поведении по время матча против «Тоттенхема» в 12-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Роналду выразил сожаление по поводу своего поведения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Скажем так: я жалею об этом, но в то же время я чувствовал, что тренер спровоцировал меня. Для меня неприемлемо, что меня выпускают на поле на три минуты. Извините, но я не такой игрок. И я знаю, что могу дать команде», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, 37-летний Роналду покинул стадион «Олд Траффорд» до финального свистка в матче против лондонского «Тоттенхэма» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Роналду не присутствовал в раздевалке, когда его партнеры по команде праздновали победу.

После этого он был отстранен от тренировок с основной командой перед матчем с «Челси». Последний матч «МЮ» против Фулхэма полузащитник также пропустил.

В текущем сезоне португалец провел в чемпионате Англии 10 матчей, отметившись одним забитым голом. Несмотря на неудачный сезон в «МЮ», Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

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