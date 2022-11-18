Роналду рассказал об отношениях с Месси

«У меня с ним отличные отношения. Мы не друзья в том смысле, что мы не ходим друг к другу в гости, не говорим по телефону. У нас отношения как между партнерами по команде», — рассказал футболист. Он также высказался об уровне профессионализма соперника, описав его словами «удивительный, волшебный игрок».