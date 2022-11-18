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1 час назад

Роналду рассказал об отношениях с Месси

Lenta.ruиещё 3

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал об отношениях с нападающим «Пари Сен-Жермен», аргентинцем Лионелем Месси. Его слова приводит Sky Sports.

Роналду рассказал об отношениях с Месси
Фото:  Pedro Nunes / Reuters Pedro Nunes / Reuters

«У меня с ним отличные отношения. Мы не друзья в том смысле, что мы не ходим друг к другу в гости, не говорим по телефону. У нас отношения как между партнерами по команде», — рассказал футболист. Он также высказался об уровне профессионализма соперника, описав его словами «удивительный, волшебный игрок».

19 сентября Месси побил рекорд Роналду по количеству голов без учета реализованных пенальти. На счету 35-летнего аргентинца 672 забитых за карьеру мяча. По данному показателю Месси на один гол обошел Роналду, при этом он провел на 150 матчей меньше, чем португалец.

Ранее нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски объяснил разницу между аргентинцем и португальцем.

«Уважаю трудолюбие Роналду. Месси все кажется легким. Думаю, Криштиану пришлось больше работать, чтобы добиться успеха», — заявил Левандовски.

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