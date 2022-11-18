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2 часа назад

Роналду рассказал о желании написать книгу

Газета.Ru

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал о желании написать в будущем книгу.

Роналду захотел написать книгу
Фото: ReutersReuters

"Напишу ли я книгу? Почему нет? В будущем — возможно. Хочу просвещать не только свою семью, но и своих фанатов. Как вы знаете, у меня их миллионы", - сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Роналду отметил, что его опыт может вдохновлять людей. "Думаю, я пример для многих и могу помогать многим людям, если они этого хотят", - добавил он. В текущем сезоне Роналду провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в "МЮ", Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Ранее сообщалось, что португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" расстроило решение главного тренера клуба Эрика тен Хага отстранить его от тренировок. Напомним, несколько туров назад Роналду был отстранен от тренировок с основной командой.

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