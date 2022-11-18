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58 минут назад

Широков считает, что отъезд легионеров может помешать "Зениту" выиграть РПЛ

Газета.Ru

Бывший игрок петербургского «Зенита» Роман Широков считает, что сине-бело-голубым отъезд легионеров может помешать выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «РБ Спорт».

Отъезд легионеров может помешать "Зениту" выиграть РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отъезд легионеров. Уедут 2–3 человека — и добрый вечер», — сказал Широков.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) следующий тур будет сыгран только в марте 2023 года. После первой части сезона «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка. Второе место занимает «Спартак» (36), а третье — «Ростов» (35).

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что бразильские легионеры сине-бело-голубых еще не ушли в отпуск и примут участие в матче Кубка России с московским «Спартаком».

«Останутся ли Малком, Клаудиньо и другие бразильские футболисты на матч против «Спартака»? У них отпуск не начался. И не начнется раньше 28 ноября», — сказал Медведев.

Футбол,Роман Широков,Александр Медведев,Зенит,Спартак,
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