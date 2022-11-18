Гендиректор оргкомитета ЧМ 2018 высказался о выходе России из УЕФА

Генеральный директор оргкомитетов чемпионата мира-2018 и Евро-2020 Алексей Сорокин считает, что нужно тщательно проанализировать ситуацию, прежде чем России выходить из Совета европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
«Лично у меня отношение к этому вполне понятное. Надо внимательно все проанализировать. Если в результате анализа и по прошествии времени станет понятно, что реальной возможности для наших клубов и национальных команд играть в УЕФА нет, значит, надо принимать какие-то решения. Нельзя же вообще не играть в международных турнирах. Такой вакуум долго продолжаться не может», — передает слова Сорокина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Весной подопечные Валерия Карпина не смогли принять участие в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, а в сентябре стало известно о пропуске жеребьевки чемпионата Европы — 2024.
15 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Российского футбольного союза (РФС) и российских клубов на отстранение от международных турниров.