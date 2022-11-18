Гендиректор оргкомитета ЧМ 2018 высказался о выходе России из УЕФА

«Лично у меня отношение к этому вполне понятное. Надо внимательно все проанализировать. Если в результате анализа и по прошествии времени станет понятно, что реальной возможности для наших клубов и национальных команд играть в УЕФА нет, значит, надо принимать какие-то решения. Нельзя же вообще не играть в международных турнирах. Такой вакуум долго продолжаться не может», — передает слова Сорокина «Спорт-Экспресс».