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1 час назад

Левандовского потрясла дисквалификация на 3 матча «Барсы» в Ла Лиге. Он ждал, что его первую желтую отменят

Sports.ru

Роберта Левандовского потрясло решение о дисквалификации на 3 матча за «Барселону».

Левандовского потрясло решение судей
Фото: Sports.ruSports.ru

Напомним, нападающий каталонцев был удален в матче против «Осасуны» (2:1), получив две желтые карточки к 30-й минуте. Уходя в подтрибунное помещение, он жестикулировал в адрес судьи Хесуса Хиля Мансано.

За эти действия форвард «Барсы» был дисквалифицирован на 3 матча. Вскоре клуб объявил, что подаст апелляцию на это решение.

По данным Diario Sport, Левандовски, находящийся в расположении сборной Польши перед ЧМ-2022, с нетерпением ждал решения Комитета по проведению соревнований. Когда его опубликовали, форвард был потрясен. Роберт считает, что своими действиями не проявлял неуважение к арбитру.

Кроме того, он считает, что ему не должны были показывать первую желтую карточку в игре с «Осасуной». Левандовски ожидал, что Комитет по проведению соревнований отменит ее.

Роберт считает полученное наказание чрезмерным. В ходе апелляции «Барса» будет настаивать на том, что жест Левандовского был обращен не к судье, а к тренеру команды Хави.

Футбол,Роберт Левандовский,
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