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42 минуты назад

Президент ФНЛ рассказал, в какой лиге России могут начать выступать клубы из Крыма

Чемпионат.com

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал, в какой лиге России могут начать выступать клубы из Крыма, если пройдут процедуру лицензирования.

Президент ФНЛ рассказал, в какой лиге России могут выступить клубы из Крыма
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сколько клубов пройдёт, не могу сказать. Процедура, на мой взгляд, жёсткая, но критерии установлены и понятны. Если из крымских клубов её кто-то пройдёт, то дальше уже будем думать, куда и как их интегрировать. Понятно, что логичным будет начать со Второй лиги, да и бюджеты у этих клубов соответствуют бюджетам именно этого турнира», — сказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Андрею Панкову и Константину Кринскому.

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