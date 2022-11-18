Президент ФНЛ рассказал, в какой лиге России могут выступить клубы из Крыма

«Сколько клубов пройдёт, не могу сказать. Процедура, на мой взгляд, жёсткая, но критерии установлены и понятны. Если из крымских клубов её кто-то пройдёт, то дальше уже будем думать, куда и как их интегрировать. Понятно, что логичным будет начать со Второй лиги, да и бюджеты у этих клубов соответствуют бюджетам именно этого турнира», — сказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Андрею Панкову и Константину Кринскому.