Президент ФНЛ рассказал, почему невыгодно продавать пиво на стадионах

«Пиво на стадионах Первой и Второй лиг? Видимо, у нас будет как в РПЛ: если допустят реализацию лёгкого алкоголя. Другое дело, я не уверен, что это даст дополнительный доход и мотивацию для болельщиков. Я за появление пива на стадионе. Пиво ассоциируется с футболом. Другое дело, что если мы рассмотрим экономическую составляющую, то она не такая большая. Это можно легко посчитать. Условно ― на футбол приходят 5 тысяч человек, из них половина возьмёт по