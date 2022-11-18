ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-1° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
32 минуты назад

Президент ФНЛ рассказал, почему невыгодно продавать пиво на стадионах в Первой лиге

Чемпионат.com

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался о возможной продаже пива на стадионах в Первой и Второй лигах.

Президент ФНЛ рассказал, почему невыгодно продавать пиво на стадионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пиво на стадионах Первой и Второй лиг? Видимо, у нас будет как в РПЛ: если допустят реализацию лёгкого алкоголя. Другое дело, я не уверен, что это даст дополнительный доход и мотивацию для болельщиков. Я за появление пива на стадионе. Пиво ассоциируется с футболом. Другое дело, что если мы рассмотрим экономическую составляющую, то она не такая большая. Это можно легко посчитать. Условно ― на футбол приходят 5 тысяч человек, из них половина возьмёт по

Сколько стоит сейчас бокал пива? Рублей 200? Допустим ― накидываем 10% ― 220 рублей… Доход на клуб будет в итоге 50 тысяч рублей. К тому же пиво закупает и продаёт не клуб, а подрядчик — кейтеринговая организация», — сказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Андрею Панкову и Константину Кринскому.

Футбол,Андрей Панков,Наиль Измайлов,Григорий Телингатер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители