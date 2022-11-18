Президент ФНЛ рассказал, почему невыгодно продавать пиво на стадионах

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов высказался о возможной продаже пива на стадионах в Первой и Второй лигах.
«Пиво на стадионах Первой и Второй лиг? Видимо, у нас будет как в РПЛ: если допустят реализацию лёгкого алкоголя. Другое дело, я не уверен, что это даст дополнительный доход и мотивацию для болельщиков. Я за появление пива на стадионе. Пиво ассоциируется с футболом. Другое дело, что если мы рассмотрим экономическую составляющую, то она не такая большая. Это можно легко посчитать. Условно ― на футбол приходят 5 тысяч человек, из них половина возьмёт по
Сколько стоит сейчас бокал пива? Рублей 200? Допустим ― накидываем 10% ― 220 рублей… Доход на клуб будет в итоге 50 тысяч рублей. К тому же пиво закупает и продаёт не клуб, а подрядчик — кейтеринговая организация», — сказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Андрею Панкову и Константину Кринскому.