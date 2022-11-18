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1 час назад

Черевченко советует «Локомотиву» обратить внимание на Дзюбу

Евро-футбол.Ру

Экс-наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко считает, что руководству «железнодорожников» стоит обратить внимание на экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

Черевченко советует «Локомотиву» обратить внимание на Дзюбу
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Дзюба пригодился бы «Локомотиву». Он все равно считается одним из лучших нападающих России. Артём - профессионал. Он быстро наберет форму», - передает слова специалиста Legalbet.

Последним местом работы 34-летнего российского бомбардира был турецкий «Адана Демирспор», с которым он досрочно расторг трудовой договор. За эту команду он провел пять матчей и забил один гол.

Футбол,Игорь Черевченко,
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