Агент Захаряна высказался о смене игроком гражданства

«Его родители — армяне, и он может оформить армянский паспорт. Но если это и будет сделано, то не для того, чтобы Арсену стало легче уехать в Европу», — заявил Андреев. Он добавил, что при переговорах с «Челси» о возможном трансфере хавбека ни разу не шла речь о требовании сменить