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49 минут назад

Агент Захаряна высказался о возможной смене игроком гражданства

Lenta.ru

Агент полузащитника «Динамо» и сборной России по футболу Арсена Захаряна Павел Андреев высказался о смене игроком гражданства. Его слова приводит «Чемпионат».

Агент Захаряна высказался о смене игроком гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Его родители — армяне, и он может оформить армянский паспорт. Но если это и будет сделано, то не для того, чтобы Арсену стало легче уехать в Европу», — заявил Андреев. Он добавил, что при переговорах с «Челси» о возможном трансфере хавбека ни разу не шла речь о требовании сменить

23 сентября в Федерации футбола Армении оценили информацию по поводу смены паспорта Захаряна. «Мы еще раз заверяем, что не обращались к Арсену Захаряну по поводу смены гражданства», — сказал пресс-секретарь организации Айк Карапетян.

Ранее журналист Грач Хачатрян рассказал, что Захарян рассматривает возможность получить армянский паспорт вместо российского. Сообщалось, что полузащитник также может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении.

Футбол,Арсен Захарян,Павел Андреев,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,
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