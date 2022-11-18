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55 минут назад

Экс-тренер "Динамо" Силкин назвал ошибку Карпина в матче с Таджикистаном

Газета.Ru

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался о товарищеской встрече между сборными России и Таджикистана, отметив ошибку с выбором состава на игру.

Экс-тренер «Динамо» Силкин назвал ошибку Карпина в матче с Таджикистаном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наверное, тренерский штаб допустил ошибку с составом на эту встречу. В любом случае нужен костяк команды, а уже потом постепенно добавлять туда новых, молодых ребят. Накануне вышла играть сборная солянка. Футболисты не знали, куда отдавать передачу партнеру. Хочется верить, что Карпин больше эту ошибку не допустит. С Узбекистаном мы должны увидеть костяк команды, другой футбол. Матч с Таджикистаном сборная России провалила», — приводит слова Силкина «Рейтинг букмекеров».

Вчера сборная России сыграла вничью с Таджикистаном (0:0). Валерий Карпин использовал все замены, и в составе национальной команды дебютировали сразу семь новичков. Это голкиперы Александр Селихов и Сергей Песьяков, а также полевые игроки Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев и Владимир Сычевой.

Уже в воскресенье, 20 ноября, сборная России сыграет с Узбекистаном. Как отмечал Валерий Карпин, состав на игру будет другим.

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