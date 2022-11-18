В «ПСЖ» приняли решение по Неймару

Руководство французского «ПСЖ» довольно выступлениями звездного бразильского нападающего Неймара. Боссы парижского гранда планировали продать 30-летнего форварда минувшим летом, однако его игра в этом сезоне переубедила владельцев.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Неймар принял участие в 14 поединках, в которых отметился 11 забитыми мячами (два – с пенальти) и девятью результативными передачами.