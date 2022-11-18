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54 минуты назад

В «ПСЖ» приняли решение по Неймару

Евро-футбол.Ру

Руководство французского «ПСЖ» довольно выступлениями звездного бразильского нападающего Неймара. Боссы парижского гранда планировали продать 30-летнего форварда минувшим летом, однако его игра в этом сезоне переубедила владельцев.

В «ПСЖ» приняли решение по Неймару
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Неймар принял участие в 14 поединках, в которых отметился 11 забитыми мячами (два – с пенальти) и девятью результативными передачами.

Нападающий защищает цвета парижского коллектива с августа 2017 года. Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

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