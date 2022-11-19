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50 минут назад

Бердыев может возглавить клуб РПЛ

Евро-футбол.Руиещё 1

«Сочи» рассматривает кандидатов на пост главного тренера. По сообщениям в телеграм-канале журналиста Сергея Ильева, среди кандидатов фигурирует экс-наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев, который в настоящий момент руководит иранским «Трактором».

Бердыев может возглавить клуб РПЛ
Фото: ТАССТАСС

Ранее стало известно, что Вадим Гаранин покинет пост наставника южан.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 25 баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В этом году команде осталось провести два поединка в рамках Фонбет Кубка России – против московских клубов «Торпедо» и ЦСКА.

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