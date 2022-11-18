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1 час назад

Погба рассказал о мотивации Роналду

Евро-футбол.Ру

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, ныне выступающий за туринский «Ювентус», поделился мнением о своем бывшем одноклубнике Криштиану Роналду.

Погба рассказал о мотивации Роналду
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Я наблюдал за работой многих игроков в тренировочном зале, но все они брали отдых. Единственным, кто тренировался постоянно, был Роналду. У него менталитет победителя. Он всегда стремится к большему. Криштиану по-прежнему сильно мотивирован. Он бросает себе вызов изо дня в день», - передает слова француза Muslim Money Guys.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Криштиану провел десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Его трудовое соглашение с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2023 года.

Футбол,Поль Погба,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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