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1 час назад

Тренер Непомнящий назвал три фактора, помешавших России обыграть Таджикистан

Газета.Ru

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий считает, что совокупность факторов повлияла на результат вчерашнего товарищеского матча сборных Таджикистана и России. Игра завершилась со счетом 0:0.

Непомнящий назвал три фактора, помешавших России обыграть Таджикистан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я в этом матче на большее и не рассчитывал из-за двух моментов. Во-первых, в составе у нас были игроки, которые никогда не играли вместе, для них это было новое. Из-за этого командные действия не проглядывались, мне так кажется.

Второй фактор – это состояние поля. И третий фактор заключается в игре Таджикистана. Как бы там не было, тактически сейчас готовы все приблизительно одинаково», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.

Это был всего лишь второй матч сборной России в 2022 году. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли Киргизию со счетом 2:1. Во вчерашнем матче наставник выпустил сразу семь дебютантов, а по ходу встречи пришлось задействовать сразу трех вратарей.

Уже в воскресенье, 20 ноября, сборная России сыграет с Узбекистаном. Как отмечал Валерий Карпин, состав на игру будет другим.

Футбол,Валерий Непомнящий,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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