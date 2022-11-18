Непомнящий назвал три фактора, помешавших России обыграть Таджикистан

«Я в этом матче на большее и не рассчитывал из-за двух моментов. Во-первых, в составе у нас были игроки, которые никогда не играли вместе, для них это было новое. Из-за этого командные действия не проглядывались, мне так кажется.



Второй фактор – это состояние поля. И третий фактор заключается в игре Таджикистана. Как бы там не было, тактически сейчас готовы все приблизительно одинаково», — приводит слова Непомнящего Vprognoze.