Глава ФНЛ рассказал, будет ли рад вылету «Локомотива» в Первую лигу

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал, будет ли рад вылету московского «Локомотива» в Первую лигу.
«Буду ли рад, если «Локомотив» вылетит в Первую лигу? Скажу так: появление в Первой лиге любого клуба с большим опытом игры в РПЛ является хорошим стимулом и образцом для подражания, для срисовывания каких-то бизнес-процессов», — сказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Андрею Панкову и Константину Кринскому.
«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 проведённых матчей.
Полностью интервью с Наилем Измайловым читайте на «Чемпионате»: