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48 минут назад

Глава ФНЛ рассказал, будет ли рад вылету «Локомотива» в Первую лигу

Чемпионат.com

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал, будет ли рад вылету московского «Локомотива» в Первую лигу.

Глава ФНЛ рассказал, будет ли рад вылету «Локомотива» в Первую лигу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Буду ли рад, если «Локомотив» вылетит в Первую лигу? Скажу так: появление в Первой лиге любого клуба с большим опытом игры в РПЛ является хорошим стимулом и образцом для подражания, для срисовывания каких-то бизнес-процессов», — сказал Измайлов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Андрею Панкову и Константину Кринскому.

«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков после 17 проведённых матчей.

Полностью интервью с Наилем Измайловым читайте на «Чемпионате»:

Футбол,Андрей Панков,Наиль Измайлов,Григорий Телингатер,
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