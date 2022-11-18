«МЮ» принял меры в отношении Роналду после скандального интервью

В « Манчестер Юнайтед » выступили с заявлением насчет недавнего резонансного интервью звезды команды Криштиану Роналду .

«Сегодня утром клуб принял соответствующие шаги в ответ на интервью Роналду», - говорится в сообщении манкунианского гранда.

Пока точно неизвестно, что «красные дьяволы» предприняли в отношении 37-летнего португальского нападающего, раскритиковавшего руководство и главного тренера команды Эрика тен Хага. Вполне вероятно, что его накажут солидным денежным штрафом.