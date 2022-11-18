Жене Карпина стало стыдно за российских болельщиков

Жена главного тренера сборной РФ Валерия Карпина Дарья призналась, что ей стыдно за поведение российских болельщиков после товарищеского матча национальной команды с Таджикистаном. Как сообщает «Газета.Ru», в соцсетях она заявила, что ей «неловко читать», как футбольные фанаты принижают и оскорбляют соперника.

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«Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Хотя бы за это можно придержать? Спорт — это и про уважение соперника», — написала Карпина.

Напомним, что в четверг, 17 ноября, сборная России сыграла вничью с командой Таджикистана. Карпин в ходе матча использовал все замены и на поле дебютировали сразу семь новичков — вратари Александр Селихов и Сергей Песьянков, а также игроки Александр Солдатенков, Даниил Хлусевич, Сергей Пиняев, Лечи Садулаев и Владимир Сычевой.