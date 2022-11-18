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2 часа назад

Агент Сафонов высказался о составе сборной России

Евро-футбол.Ру

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о составе сборной России на ноябрьские матчи.

Агент Сафонов высказался о составе сборной России
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Есть мнение, что часть футболистов сборной оказались в ней благодаря агентам для поднятия трансферной стоимости? Есть поговорка: нет дыма без огня», — цитирует слова Сафонова Legalbet.

Агент не считает, что кто-то берет деньги за попадание игроков в сборную, но некоторые футболисты все-таки вызывают у него сомнения.

Напомним, сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Таджикистаном, встреча завершилась со счетом 0:0. Следующий матч наша национальная команда проведет с Узбекистаном (20 ноября в 15:00 по мск).

Футбол,Алексей Сафонов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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