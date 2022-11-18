«МЮ» работает над расторжением контракта с Роналду

«Манчестер Юнайтед» намерен расторгнуть контракт с Криштиану Роналду.

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Как пишет The Athletic, английский клуб изучает возможность расторжения контракта с форвардом после его интервью Пирсу Моргану.

«МЮ» намерен применить юридические санкции в отношении Роналду, так как считает, что этим интервью он нарушил условия контракта. Это может привести к тому, что соглашение будет расторгнуто.