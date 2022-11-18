В Катаре запретили пиво: почему и кто виноват

Правительство Катара официально запретило продажу алкогольного пива на стадионах, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Во время матчей рядовые фанаты смогут приобрести только безалкогольное пиво или другие напитки, хотя запрет якобы не распространяется на VIP-ложи для важных гостей турнира. Он также не затронет специальные фан-зоны для болельщиков.

Фото: FIFA FIFA

Это решение может повлиять на партнерские отношения ФИФА и пивоваренной компании Budweiser, которая, по разным данным, выплачивает футбольной организации примерно $75 млн за рекламное сотрудничество. Если верить представителям Budweiser, она получила информацию о новом решении в последний момент, из-за чего компании пришлось вносить коррективы в планы. Но, на самом деле, исход событий вполне предсказуемый, т.к. Катар — мусульманское государство. Алкоголь не запрещен законом, но распитие спиртного в общественных местах наказывается серьезными штрафами. Приезжие и раньше могли купить его разве что в барах и некоторых отелях.