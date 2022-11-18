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1 час назад

В Катаре запретили пиво: почему и кто виноват

Мария Иванова

Правительство Катара официально запретило продажу алкогольного пива на стадионах, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Во время матчей рядовые фанаты смогут приобрести только безалкогольное пиво или другие напитки, хотя запрет якобы не распространяется на VIP-ложи для важных гостей турнира. Он также не затронет специальные фан-зоны для болельщиков.

В Катаре запретили пиво: почему и кто виноват
Фото: FIFAFIFA

Это решение может повлиять на партнерские отношения ФИФА и пивоваренной компании Budweiser, которая, по разным данным, выплачивает футбольной организации примерно $75 млн за рекламное сотрудничество. Если верить представителям Budweiser, она получила информацию о новом решении в последний момент, из-за чего компании пришлось вносить коррективы в планы. Но, на самом деле, исход событий вполне предсказуемый, т.к. Катар — мусульманское государство. Алкоголь не запрещен законом, но распитие спиртного в общественных местах наказывается серьезными штрафами. Приезжие и раньше могли купить его разве что в барах и некоторых отелях.

Данный факт идет наперекор сложившимся традициям чемпионата мира: пиво уже довольно давно считается неотъемлемой частью фанатской культуры. Историки чаще всего приписывают популяризацию хмельного напитка среди болельщиков английскому клубу Liverpool, который, напомним, изначально был создан пивоваром Джоном Холдингом, чтобы привлечь покупателей. Кроме того, производители пива уже много лет спонсируют самые разные спортивные мероприятия: отдельной известности удостоились бельгийские пивовары, которые прославились на весь мир в 1960-х именно благодаря чемпионатам мира.

Футбол,
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